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ABD'den Girne'deki Feribot Kazası İçin Taziye Mesajı

ABD'den Girne'deki Feribot Kazası İçin Taziye Mesajı
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ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Misyonu, Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Açıklamada, kayıpların ve olaydan etkilenenlerin yanında oldukları belirtildi.

(ANKARA) - ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Misyonu, Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Misyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Girne açıklarında batan yolcu gemisinde yaşamını yitirenler için taziye dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Misyonu, bugün meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerini sunmaktadır. Hala kayıp olan ve bu olaydan etkilenen herkesin yanındayız" denildi.

Kaynak: ANKA
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