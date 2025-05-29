ABD'nin Şam Büyükelçiliği Konutu'nda Bayrak Töreni

ABD'nin Şam Büyükelçiliği Konutu'nda Bayrak Töreni
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Suriye Dışişleri Bakanı ile birlikte 2012'den bu yana kapalı olan Şam Büyükelçiliği Konutu'nda ABD bayrağını göndere çekti.

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Şam'daki ABD Büyükelçiliği Konutu'nu ziyaret etti. Barrack, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile birlikte 2012'den bu yana kapalı olan Büyükelçilik Konutu'nda ABD bayrağını göndere çekti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, ABD'nin Şam Büyükelçiliği Konutu'na ziyarette bulundu.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Suriye Dışişleri Bakanı Sayın Esad Hasan Şeybani'nin katılımıyla, ABD Özel Temsilcisi Thomas Barack tarafından Şam'daki konutta ABD bayrağının göndere çekilme töreni yapıldı" ifadelerine yer verildi.

ABD'nin Şam Büyükelçiliği 6 Şubat 2012 tarihinde, ülkedeki saldırılar ve şiddet olaylarının artması nedeniyle faaliyetlerini askıya almıştı ve büyükelçi ile büyükelçilik personeli ülkeyi terk etmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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