ABD'nin Riyad Büyükelçiliği, Orta Doğu'da tırmanma riski nedeniyle vatandaşlarını uyardı

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ABD'nin Riyad Büyükelçiliği, Orta Doğu'daki gerginlikler nedeniyle öngörülemeyen bir tırmanma ihtimalinin bulunduğunu belirterek vatandaşlarına uyarıda bulundu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki Amerikalıların daha dikkatli olmaları ve olası uçuş iptallerine, hava sahalarının kapatılmasına ve seyahat aksaklıklarına hazırlıklı olmaları konusunda uyarı yapıldı.

Açıklamada, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a sivil havaalanları dahil saldırılar düzenlediği ve bu askeri çatışmanın hızla tırmanma potansiyeli bulunduğu kaydedildi.

Bölgeye seyahat edecek ya da ayrılacak ABD vatandaşlarının havaalanı ve hava yolu şirketlerinin faaliyetlerini yakından takip etmesi gerektiği belirtilen açıklamada, acil durumlarda iletişime geçme çağrısında bulunuldu.

ABD'nin Irak, Lübnan, Kuveyt ve Bahreyn'deki büyükelçilikleri de Orta Doğu için güvenlik uyarısı yayımlamıştı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Öte yandan Suudi Arabistan'ın birçok bölgesi Husilerin hedefi oldu.

Kaynak: AA