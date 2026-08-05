Michigan'da Tarihi Ön Seçim: Mısır Asıllı El-Sayed Kazandı

ABD'de kasımdaki ara seçimlerde Michigan eyaletinin Demokrat Senato adayını belirlemek üzere düzenlenen ön seçimi, Mısır asıllı Abdul El-Sayed kazandı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Sayed, rakibi ABD Temsilciler Meclisi üyesi Haley Stevens'ı geride bırakarak Demokratların Michigan eyaleti Senato adayı olmaya hak kazandı.

Sayed, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Kazandık. ABD Senatosu'nda Demokrat adayınız olmaktan gurur duyuyorum. Kasım ayında da kazanalım." ifadesini kullandı.

Ön seçimi kaybeden Stevens ise açıklamasında Sayed'i destekleyeceğini duyurarak Demokrat seçmene yönelik birlik çağrısı yaptı.

Mısırlı göçmen bir ailenin çocuğu olan Sayed, ülkede kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçi Partinin adaylığını kazanan eski Temsilciler Meclisi üyesi Mike Rogers ile yarışacak.

Sayed, kazanması halinde ABD Senatosu'na seçilen ilk Müslüman senatör olacak.

İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını soykırım olarak nitelendiren Sayed, İsrail'e sağlanan kaynakların, ABD'de sağlık, konut ve altyapı yatırımlarına yönlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

Kaynak: AA