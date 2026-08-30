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ABD Elçisi'nden Tartışmalı Savunma

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Huckabee, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına rağmen Tel Aviv yönetiminin gereğini yaptığını savundu; saldırganların gözaltına alınmaması ve Filistinlilerin darbedilmesi eleştirilere yol açtı.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kusra ve Calut beldelerinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin düzenlediği saldırıların ardından Tel Aviv yönetiminin gereğini yaptığını savundu.

Huckabee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın saldırılara karşı güçlü açıklamalarda bulunduğunu ileri sürdü.

Silahlı, yüzleri maskeli İsrailli saldırganlardan hiçbirinin gözaltına dahi alınmamasına rağmen "Tel Aviv yönetiminin gereğini yaptığını" savunan Huckabee, aynısını Filistin yönetiminden de beklediğini öne sürdü.

Filistin topraklarını gasbeden silahlı ve yüzleri maskeli onlarca İsrailli, kamyon kasalarında geldikleri Kusra beldesine baskın düzenlemişti.

Bir evi abluka altına alan İsraillilerin saldırısında evdeki Filistinliler yaralanmış, bölgedeki diğer Filistinliler ise evlerinde mahsur kalmıştı.

İsrail ordusunun olay yerine gelmesinin ardından Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ellerini kollarını sallayarak bölgeden ayrılmış, hiçbiri gözaltına dahi alınmamıştı; bunun yerine Filistinliler alıkonulmuş ve darbedilmişti.

İsrail yönetimi, işgal altında tuttuğu??????? bölgede Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaptığı saldırıları kınamıştı.

Kaynak: AA
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