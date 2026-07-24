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ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, bölgesel gerilim nedeniyle vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulundu

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ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İran'a yönelik saldırılar nedeniyle bölgesel gerilimin daha da artabileceğine işaret ederek vatandaşlarına güvenlik uyarısı yaptı.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İran'a yönelik saldırılar nedeniyle bölgesel gerilimin daha da artabileceğine işaret ederek vatandaşlarına güvenlik uyarısı yaptı.

ABD Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Orta Doğu'daki güvenlik durumunun "karmaşıklığını koruduğu" belirtildi.

Açıklamada, ABD vatandaşlarından olası uçuş iptalleri, hava sahası kapanışları ve seyahat aksaklıklarına karşı hazırlıklı olunması istendi.

Ayrıca Orta Doğu'ya gelecek ABD vatandaşlarına seyahatlerini yeniden gözden geçirmeleri çağrısında bulunuldu.

???????İsrail basını, ABD'nin ilerleyen günlerde İran'a yönelik süren hava saldırılarının kapsamını genişletmeye hazırlandığını aktarıyor.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı sonlandırmak için Washington ve Tahran, 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı imzalamış, mutabakatla nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.

Ancak ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almaya başlamıştı.

Kaynak: AA
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