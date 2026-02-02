ABD Medyası: Abd-İran Müzakereleri Türkiye'de Yapılabilir

(ANKARA) - ABD merkezli yayın kuruluşu Axios, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, İran ile olası bir anlaşma için birden fazla kanal üzerinden görüşmeye açık olduğunu aktardı. Diplomatik girişim, Trump'ın Körfez'de büyük bir askeri yığınak talimatı vermesinin ardından geldi, Türkiye'nin, ABD ile İran arasında olası müzakerelerin merkezi olarak öne çıktığı ileri sürüldü.

Axios'un bölgesel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye, Mısır ve Katar, ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile üst düzey İranlı yetkililer arasında bir görüşmenin bu hafta Ankara'da gerçekleştirilmesi için temaslarını sürdürüyor.

Axios'un haberine göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bir gün önce İranlı mevkidaşı Arakçi ile bir araya gelerek, olası görüşmenin gündemi ve yerini ele aldı. Konuya yakın bir yetkili, "İlerleme var. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD merkezli bir başka yayın kuruluşu CNN'e yaptığı açıklamada, "Dost ülkeler ABD ile İran arasında güven inşa etmeye çalışıyor. Çabalar verimli görünüyor" dedi.

Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 30 Ocak Cumartesi günü Tahran'da İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ile görüşerek müzakereler için çerçeve oluşturma çalışmalarının ilerlediğini aktardı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de 30 Ocak Cumartesi günü İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Trump yönetimiyle bir görüşme yapılmasını teşvik etti.

Trump, cumartesi gecesi yaptığı açıklamada, "Umarım tatmin edici, nükleer silah içermeyen bir anlaşma müzakere edebilirler" ifadelerini kullandı.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ise pazar günü Tahran'da sert bir açıklama yaparak, ABD'nin İran'ı "yutmak" istediğini ve olası bir savaşın bölgesel boyut kazanacağını savundu.

İsrail Savunma Kuvvetleri, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, İran'a olası bir ABD saldırısını görüşmek üzere Washington'da ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine ile temaslarda bulundu. Yetkililer, ziyaretin iki tarafın savunma ve saldırı planlarını karşılıklı bilgilendirmesini amaçladığını belirtti.