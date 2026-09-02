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ABD'nin İran'a Saldırısında 7 Ölü, 8 Yaralı

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ABD'nin İran'a dün gece düzenlediği füze saldırılarında ülkenin güneyindeki Huzistan eyaletinde 7 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ABD'nin İran'a dün gece düzenlediği füze saldırılarında ülkenin güneyindeki Huzistan eyaletinde 7 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Huzistan Vali Yardımcısı Veliullah Hayati, olaya ilişkin bilgi verdi.

Hayati, dün gece eyalette 3 noktaya düzenlenen füze saldırılarında 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin de yaralandığını söyledi.

İranlı yetkili, saldırıların Huzistan'daki Ahvaz ve Ağacari kentleri çevresindeki bölgelere yönelik gerçekleştirildiğini kaydetti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün akşam saatlerinde, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattığını açıklamıştı.

ABD ordusunun saldırı başlattığını açıklamasının ardından İran basını, Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA
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