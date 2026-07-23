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ABD, İran'a yönelik son saldırılarında ülkenin çeşitli bölgelerini hedef aldı

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ABD, gece boyunca İran'ın Buşehr, Şelemçe Sınır Kapısı, Huzistan, Kirmanşah ve Çaharmahal-Bahtiyari eyaletlerindeki çeşitli noktaları hedef aldı. İran Silahlı Kuvvetleri, Kuveyt ve Ürdün'deki ABD üslerine saldırı düzenlediğini duyurdu. Şelemçe Sınır Kapısı'na yönelik saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarında gece boyunca Buşehr, Şelemçe Sınır Kapısı yakınları ile Huzistan eyaletindeki Endimeşk, Ahvaz ve Ramişir, ayrıca Kirmanşah ile Çaharmahal-Bahtiyari eyaletlerinde çeşitli noktaların hedef alındığı bildirildi.

İran medyasında yer alan haberlere göre, ABD güçleri saldırılarına gece saatlerinde devam etti.

ABD güçleri Buşehr'de, Irak sınırındaki Şelemçe Sınır Kapısı yakınlarında, Huzistan eyaletinin Endimeşk, Ahvaz ve Ramişir kentlerinde, ayrıca Kirmanşah ile Çaharmahal-Bahtiyari eyaletlerinde çeşitli noktalara saldırılar düzenledi.

Şelemçe Sınır Kapısı'na saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İran, Kuveyt ve Ürdün'deki ABD üslerine saldırı düzenledi

İran Silahlı Kuvvetleri ise ABD saldırılarına karşılık operasyonlar gerçekleştirdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda "kuralları ihlal ettiği" öne sürülen bir geminin ateş aldığı belirtilirken, olayın ayrıntılarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Kuveyt'teki Ali es-Salim Hava Üssü ile Ürdün'deki ABD askeri üslerine yönelik saldırılar düzenlediği bildirildi.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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