ABD'ye Ait Yakıt İkmal Uçağı Irak'ın Batısında Düştü

Güncelleme:
ABD'ye ait KC-135 tipi bir yakıt ikmal uçağı Irak'ın batısında düştü. Olayın düşman ateşinden kaynaklanmadığı bildirildi. Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki bir üste insansız hava aracı saldırısı sonucu bazı ABD askerleri yaralandı.

WASHINGTON, 13 Mart (Xinhua) -- ABD'ye ait KC-135 tipi bir yakıt ikmal uçağı Irak'ın batısında düştü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Olay sırasında iki uçak görevdeydi. Uçaklardan biri Irak'ın batısında düşerken, diğeri ise güvenli şekilde iniş yapmayı başardı" denildi.

"Destansı Öfke Operasyonu" sırasında dost hava sahasında meydana gelen olayın ardından kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, olayın düşman veya dost ateşinden kaynaklanmadığı kaydedildi.

Öte yandan İngiliz medyasının İngiliz askeri yetkililere atfen perşembe günü erken saatlerde bildirdiğine göre, Irak'ın kuzeyindeki Erbil'de İngiliz ve ABD askerlerinin bulunduğu bir üsse düzenlenen insansız hava aracı saldırılarında bazı ABD askerleri yaralandı.

Iraklı yetkililerin aynı gün yaptıkları açıklamada ise ülkenin karasuları içinde iki petrol tankerine düzenlenen saldırının ardından petrol terminallerindeki faaliyetlerin askıya alındığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua
