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ABD'nin Irak, Lübnan, Kuveyt ve Bahreyn büyükelçilikleri bölgedeki ABD'lileri uyardı

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ABD'nin Irak, Lübnan, Kuveyt ve Bahreyn'deki büyükelçilikleri, Orta Doğu'da gerilimin beklenmedik şekilde tırmanabileceği uyarısında bulundu. Bölgedeki ABD'lilerden dikkatli olmaları, uçuş iptalleri, hava sahası kapanmaları ve seyahat aksamalarına hazırlıklı olmaları istendi.

ABD'nin Irak, Lübnan, Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan büyükelçilikleri, Orta Doğu'daki gerilimlerin "beklenmedik bir şekilde tırmanabileceğini" belirterek, bölgedeki ABD'lilere güvenlik uyarısında bulundu.

ABD'nin Bağdat, Beyrut, Kuveyt ve Manama büyükelçiliklerinden yapılan açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'da sivil havalimanı da dahil çeşitli yerlere saldırılar düzenlediği belirtildi.

Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki askeri çatışmanın "hızla tırmanabileceğine" işaret edilen açıklamada, Orta Doğu'daki güvenlik ortamının karmaşık olduğu ve "beklenmedik bir tırmanışın" yaşanabileceği aktarıldı.

Açıklamada, Orta Doğu'da bulunan ABD'lilerden dikkatli olmaları, muhtemel uçuş iptalleri, hava sahası kapanmaları ve seyahat aksamalarına hazırlıklı olmaları istendi.

İran ve desteklediği grupların ABD ile bağlantılı yerleri hedef alabileceği kaydedilen açıklamada, Orta Doğu bölgesi dışındakiler de dahil olmak üzere ABD'nin diplomatik tesislerinin daha önce hedef alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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