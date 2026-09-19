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ABD'nin Hürmüz'deki 1 milyar varil iddiasını İran Genelkurmay Sözcüsü asılsız buldu

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İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, CENTCOM'un Hürmüz Boğazı'ndan son birkaç ay içinde 1 milyar varilden fazla ham petrol çıkışına destek sağladığı iddiasını yalanladı. Şikarçi, iddiaları 'gülünç ve asılsız' bir psikolojik operasyon olarak niteledi.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'ndan son birkaç ay içinde 1 milyar varilden fazla ham petrolün çıkışına destek sağladığına yönelik iddiayı yalanladı.

İran basınına göre, Şikarçi, ABD'nin, Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatının devam ettiğine yönelik iddiaları hakkında açıklamada bulundu.

Hürmüz Boğazı'nın, hala İran'ın kontrolü altında olduğuna vurgu yapan Şikarçi, ABD iddiaları hakkında, "Gülünç ve asılsız iddialar, çürümüş ve yorgun ABD Ordusu'nun moralini yükseltmek için ortaya konan başarısız bir psikolojik operasyondur." dedi.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki faaliyetleriyle ilgili detaylı bir açıklama videosu paylaşmıştı.

Cooper, videoda "CENTCOM kuvvetleri, Körfez'den 1 milyar varilden fazla ham petrolün çıkışına destek sağladı." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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