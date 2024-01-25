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ABD'nin Florida eyaletinde 16 yaş altındaki çocuklara sosyal medya yasaklandı

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ABD'nin Florida eyaletinde ailelerin onayına bakılmaksızın 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına yasak getiren yasa tasarısı mecliste kabul edildi. Tasarıya göre sosyal medya şirketlerinden, 16 yaş altındaki çocukların kullandığı tespit edilen hesapların kapatılması istenecek. Yasayla ilgili Meta'dan yapılan açıklamada yasaklamayla gençlerin dezavantajlı duruma düşürüldüğü belirtildi.

ABD'de Florida eyaleti Temsilciler Meclisi, 16 yaş altındaki çocukların, ailelerin onayına bakılmaksızın sosyal medya kullanımının yasaklanmasına yönelik yasa tasarısını kabul etti. Tasarı, sosyal medya şirketlerin 16 yaş altı çocukların hesaplarını kapatma yaptırımı getiriyor.

Florida Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçi üyelerinin sunduğu ve 16 yaş altındaki çocukların ailelerin onayına bakılmaksızın sosyal medya kullanımının yasaklanmasını öngören tasarıyı oyladı. Tasarı, 13 "hayır" oyuna karşı 106 "evet" oyu ile kabul edildi.

TÜM PLATFORMLAR YASA KAPSAMINDA

Hangi sosyal medya şirketlerinin söz konusu yasaklardan etkileneceğine dair liste verilmezken "kullanıcı eylemlerini takip eden, çocukların içerik yüklemesine ve diğer kullanıcılarla temasa geçmesine izin veren ve bağımlılık yapıcı içerikler bulunduran" tüm platformların bu yasa kapsamında olduğu belirtildi.

Tasarının sponsorlarından Tyler Sirois, yaptığı konuşmada, "(Sosyal medya şirketleri) Büyüme çağındaki çocuklardan yararlanıyorlar. Bu onların iş modeli. Bunu neden mi yapıyorlar? Platformlarının sağladığı her otomatik oynatma, her beğeni, her bildirimdeki dopamin ile çocuklarımızı kancalarında tutmak için." ifadesini kullandı.

TESPİT EDİLEN HESAPLAR KAPATILACAK

Tasarı, sosyal medya şirketlerinden, 16 yaş altındaki çocukların kullandığı tespit edilen hesapları kapatmasını talep ediyor. Söz konusu tasarının yasalaşması için Florida Valisi Ron DeSantis'in onayı gerekiyor.

META'DAN TEPKİ

Facebook ve Instagram da dahil birçok sosyal medya platformunu bünyesinde barındıran Meta'dan yapılan açıklamada, Florida Temsilciler Meclisine bu konuda yasaktan ziyade başka bir çözüm bulunması çağrısı yapıldı. Açıklamada, "Birçok genç, şu anda internetten ve uygulamalardan yarı zamanlı işler, yüksek öğretim, dini toplantılar ve askeri hizmetler gibi pek çok alanda bilgi almak için yararlanıyor. 16 yaş altındakilerin sosyal medya kullanımını yasaklayarak, gençleri diğer bölgelerdeki yaşıtlarından daha dezavantajlı duruma düşme tehlikesine atıyorsunuz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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