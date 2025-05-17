ABD'nin Filistinlilerin Libya'ya Taşınma Planı İddiaları

ABD'nin Filistinlilerin Libya'ya Taşınma Planı İddiaları
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NBC News, ABD yönetiminin yaklaşık 1 milyon Filistinlinin Gazze'den Libya'ya yerleştirilmesi planı üzerinde çalıştığını iddia etti. Plan, Libya liderliğiyle yapılacak görüşmelerin gündeme geleceği kadar ciddiyetle değerlendiriliyor. Ancak, ABD Dışişleri Bakanlığı, bu iddiaları yalanladı.

NBC News kanalı, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, 1 milyon kadar Filistinlinin Libya'ya taşınması planı üzerinde çalıştığını iddia etti.

NBC News'in, ismi açıklanmayan konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberinde, ABD hükümetinin, 1 milyona yakın Filistinlinin kalıcı olarak Gazze Şeridi'nden Libya'ya yerleştirilmesini öngören bir plan üzerinde çalıştığı ileri sürüldü.

NBC'ye konuşan ve bu planlar hakkında doğrudan bilgi sahibi iki kişi ve ABD'li eski bir yetkili, planın yönetimin Libya liderliğiyle görüşülecek kadar ciddi bir şekilde değerlendirildiğini öne sürdü.

Söz konusu üç kişi ayrıca Filistinlilerin yerleştirilmesi karşılığında yönetimin, ABD'nin on yıldan uzun süre önce dondurduğu milyarlarca dolarlık fonu Libya'ya serbest bırakabileceğini belirterek, henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığını ve İsrail yönetiminin görüşmeler hakkında bilgilendirildiğini söyledi.

Öte yandan, ismi verilmeyen diğer bir eski ABD'li yetkili, Suriye'nin de Gazze'de bulunan Filistinlilerin yerinden edilmesi için olası bir yer olarak tartışıldığını iddia etti.

Abd Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyi konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermedi.

Haberin yayınlanmasının ardından ismi verilmeyen bir sözcü, NBC News'e yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.

Sözcü, "Böyle bir plan tartışılmadı ve hiçbir anlam ifade etmiyor." dedi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Basim Naim, Hamas'ın, Filistinlilerin Libya'ya taşınmasına ilişkin herhangi bir görüşmeden haberdar olmadığını söyledi.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
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