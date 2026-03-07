Haberler

Irak'ın Erbil kentinde patlama sesleri duyuldu

Güncelleme:
Erbil Havaalanı'nda 3 patlama sesi duyuldu. Kamikaze insansız hava aracı ile yapılan saldırılar sonrası hava savunma sistemleri devreye girdi.

ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında ve ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havaalanı'nda 3 patlama sesi duyuldu.

Yerel medyaya göre, Kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile yapılan saldırıların ardından hava savunma sistemleri faaliyete geçti ve İHA'lar etkisiz hale getirildi.

Saldırının kim ya da kimler tarafından yapıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
