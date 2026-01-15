Haberler

ABD'den Katar'daki Vatandaşlarına Güvenlik Uyarısı

Güncelleme:
ABD'nin Doha Büyükelçiliği, Katar'daki vatandaşları ve personeli için güvenlik uyarısı yayımladı. Uyarıda, seyahatlerin sınırlanması ve dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

( ANKARA ) - ABD'nin Doha Büyükelçiliği, bölgede devam eden gerilimler nedeniyle Katar'daki ABD vatandaşları ve büyükelçilik personeli için güvenlik uyarısı yayımladı.

Uyarıda, başkent Doha'daki büyükelçilik personeline Al Udeid Hava Üssü'ne yönelik zorunlu olmayan seyahatlerini sınırlandırmaları ve genel olarak daha dikkatli davranmaları tavsiye edildi. Aynı uyarının Katar'da bulunan ABD vatandaşları için de geçerli olduğu belirtildi.

ABD'nin Katar'daki diplomatik misyonunun gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürdüğü vurgulanan uyarıda, şu aşamada büyükelçilik faaliyetlerinde ve konsolosluk hizmetlerinde herhangi bir değişiklik bulunmadığı ifade edildi.

Büyükelçilik, vatandaşlara yerel ve uluslararası haber kaynaklarını yakından takip etmeleri, olası seyahat aksaklıklarına karşı planlarını gözden geçirmeleri ve Katar makamları ile ABD Büyükelçiliği tarafından yapılacak resmi duyurulara dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

Büyükelçilik ayrıca, acil durumlar için Doha'daki ABD Büyükelçiliği iletişim hattının ve ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri biriminin iletişim numaralarını da paylaştı.

ABD'nin uyarısı, İran'da yönetim karşıtı protestolar sürerken Washington yönetiminin İran'a müdahale tehditlerinde bulunmasının ardından tırmanan gerilimin Körfez ülkelerine olası yansımalarına yönelik endişelerin sürdüğü bir dönemde geldi.

