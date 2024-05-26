ABD'nin Chicago kentinde Türk Festivali devam ediyor

ABD'nin Chicago kentinin Rosemont bölgesindeki Donald E. Stephens Fuar Merkezi'nde düzenlenen Türk Festivali devam ediyor.

Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu festivalde, ziyaretçiler Türk sanatları stantlarına yoğun ilgi gösteriyor.

Festivale katılan Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Engin Türesin, Chicago'nun Amerika'nın en kozmopolit şehirlerinden bir tanesi olduğunu, kentte başta Müslüman toplumları olmak üzere farklı bölgelerden, ülkelerden, kökenlerden toplulukların yaşadığını söyledi.

Başkonsolos Türesin, Türk dizilerinin Türk kültürüne ilginin artmasında etkin rolü olduğunu dile getirdi.

Özellikle bölgede yaşayan Müslüman toplumlardan festivale büyük ilgi olduğunu vurgulayan Türesin, "Burada hem Türk mutfağını tanıtmak üzere ünlü şeflerimiz, hem de müzisyenlerimiz, geleneksel el sanatları ustaları, mehter takımı, semazen gösterisi ekibi, Hacivat-Karagöz dahil pek çok unsur sunulacak ve tanıtılacak." dedi.

Festivale katılmak için Türkiye'den gelen ebru sanatçısı Nurbanu Yaşar da "Burada olmak benim için çok kıymetli bir şey. Daha öncesinde birçok yurt dışı programına katıldığım oldu fakat Amerika'da bulunmak ve gerek yurt dışından misafirlerimizle olsun, gerek Türklerimizle, gurbetçilerimizle birlikte olmak beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Katılımcıların yoğun ilgisinden memnun olduğunun altını çizen Yaşar, yabancı ziyaretçilerin suyun üstünde motif yapıyor olmanın kendilerine çok ilginç geldiğini söylediğini aktardı.

Yaşar, Türkiye'de çoğu kişinin bunu deneyimleme fırsatı bulduğunu ama Amerika'da ilk kez gördükleri için ebru sanatını çok ilginç bulduklarını anlattı.

Chicago kentinde 3 gün süren Türk kültürünün tanıtıldığı "Türk Festivali" 24 Mayıs'ta başlamıştı.