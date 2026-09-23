ABD'nin Brüksel Büyükelçisi White, ceza davasında diplomatik dokunulmazlığını kullandı

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ABD'nin Brüksel Büyükelçisi Bill White'ın, Anvers kenti merkezli aktivist Moshe Friedman'ın kendisi hakkında açtığı ceza davasında diplomatik dokunulmazlık hakkını resmi olarak kullandığı bildirildi.

The Brussels Times haber sitesinin davaya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Belçika Dışişleri Bakanlığı, ABD Büyükelçisi White'ın diplomatik dokunulmazlık hakkını kullandığını bildiren resmi bir nota aldı.

Haberde, notanın Belçika Adalet Bakanlığına aktarıldığı, böylece davanın düşmesinin beklendiği belirtildi.

Friedman'ın White'a karşı açtığı davanın 20 Ekim'de görülmeye başlanması bekleniyordu.

Olayın geçmişi

Belçika'nın Anvers kentinde 14 Mayıs 2025'te yasa dışı sünnet uygulamalarına ilişkin soruşturma kapsamında çeşitli adreslere baskın düzenlenmiş, 3 Yahudi sünnetçi hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın, tıbbi eğitimi bulunmayan kişilerin tıbbi işlem gerçekleştirmesine odaklandığı bildirilmişti. White ise 16 Şubat'ta soruşturmanın sonlandırılmasını isteyerek süreci Yahudi karşıtlığı olarak nitelendirmişti.

Şikayetiyle soruşturmanın başlamasına katkıda bulunan haham Friedman ile White arasındaki gerilim de bunun üzerine başlamıştı.

Anvers elmas sektörü temsilcileri, ABD'nin kuruluşunun 250. yıl dönümü dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'a 321 elmas ve 75 değerli taşla süslenmiş bir yüzük hediye etmişti.

Friedman, söz konusu hediyenin, Belçika'da Yahudi dini kurallarına göre yapılan sünnetlere ilişkin yürütülen soruşturmanın sonlandırılması için ABD yönetiminin baskı oluşturmasını sağlamak amacıyla verildiğini öne sürmüştü.

Ayrıca Friedman, Büyükelçi White'ı, söz konusu soruşturmaya siyasi müdahalede bulunarak diplomatik görevinin sınırlarını aşmakla suçlamış ve Trump hakkında da şikayette bulunmuştu.

White ise temmuz ayında yaptığı açıklamada Friedman'ın Trump'a yönelik suçlamalarına sert tepki göstermiş, Friedman'ın "haham" unvanının geçerliliğini sorgulamış ve sosyal medya paylaşımlarında da sert ifadeler kullanmıştı.

Friedman da White'ın açıklamalarının tehdit, şantaj, hakaret ve taciz kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunarak ceza davası açmıştı.

White da söz konusu davada diplomatik dokunulmazlığını kullanacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA