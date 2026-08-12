ABD Ortadoğu'daki Büyükelçiliklerinde Personel Azaltma Planı Hazırlıyor

ABD Dışişleri Bakanlığının, Orta Doğu'daki ABD büyükelçiliklerinden, az sayıda personelle faaliyetlerini sürdürme planları hazırlamalarını istediği öne sürüldü.

CNN'in haberine göre ismi verilmeyen kaynaklar, Orta Doğu'daki görev yerlerinden çekilen personele, giderek artan oranda görev sürelerini kısaltma seçeneğinin sunulduğunu ileri sürdü.

Kaynaklar, Bakanlığın, bölgedeki büyükelçiliklerinden sahada az sayıda personelle faaliyetlerini sürdürmeye yönelik planlar hazırlamalarını istediğini iddia etti.

Konuya ilişkin planların henüz kesinleşmediğini belirten kaynaklar, belirlenecek planların personel sayısı azaltılmış tüm büyükelçiliklerde uygulanıp uygulanmayacağının da belirsiz olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, konuya ilişkin CNN'e yaptığı açıklamada, Bakanlığın "sahadaki koşullara göre her diplomatik misyondaki güvenlik ve personel durumunu sürekli olarak gözden geçirdiğini ve personel sayısını bunlara uygun şekilde ayarladığını" söyledi.

İsmi verilmeyen bir diplomat eşi, ailesiyle "farklı konutlar arasında oradan oraya koşturduğunu" belirterek "Mart ayında evimizi terk ettiğimizde, 6 ay içinde değil, aslında hiç geri dönemeyeceğimizin farkında değildik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA