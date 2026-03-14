Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne saldırı

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı düzenlendi. Güvenlik yetkilileri, Büyükelçilik yapısının İHA ya da füze ile vurulduğunu bildirildi. Saldırıdan önce Bağdat'ta İran yanlısı örgütlere saldırılar düzenlenmişti.ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne Cumartesi günü saldırı düzenlendi. Kentteki AFP haber ajansı muhabiri, büyükelçilik binasının da olduğu kompleksinin üzerinde dumanların yükseldiğini aktardı. İki güvenlik yetkilisi de yapının vurulduğunu doğruladı. Yetkililerden biri büyükelçiliğe bir insansız hava aracının (İHA) çarptığını, diğeri ise yapının bir füze ile vurulduğunu dile getirdi. Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği böylece iki hafta önce başlayan İran savaşında, ikinci kez hedef alınmış oldu.

Saldırı, Bağdat'ta İran yanlısı bir örgüte mensup iki militanın öldürüldüğü saldırıların ardından gerçekleşti. AFP'nin Iraklı güvenlik çevrelerinden edindiği bilgiye göre söz konusu saldırılardan birinde İran yanlısı Haşdi Şabi örgütü bünyesinde faaliyet gösteren paramiliter Kataib Hizbullah (Hizbullah Tugayları) tarafından kullanılan bir ev vuruldu. İran destekli bu örgütün "kilit isimlerinden birinin" öldürüldüğü, grubun iki üyesinin de saldırıda yaralandığı bildiriliyor.

Daha sonra gerçekleşen ikinci bir saldırıda ise Haşdi Şabi'ye mensup bir kişi hayatını kaybetti. Saldırıların kimin tarafından yapıldığı ise netlik kazanmış değil.

Irak'ın komşusu İran, Şubat ayı sonundan bu yana İsrail ve ABD tarafından yoğun hava saldırılarına maruz kalıyor. Tahran, İsrail'e, birçok Körfez ülkesine ve Irak'takiler de dahil olmak üzere bölgedeki ABD tesislerine karşı saldırılarla yanıt veriyor. Öte yandan İran savaşının başlamasından bu yana Haşdi Şabi mevzileri de hedef alınıyor.

Hamas'tan İran'a saldırıları durdurma çağrısı

İran'ın en önemli müttefiklerinden Hamas ise Tahran'a çağrıda bulunarak komşu ülkelere yönelik saldırıları durdurmasını istedi. Hamas Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Tahran'ın İsrail ve ABD'nin saldırılarına karşı "mevcut tüm araçlarla" kendini savunma hakkına sahip olduğunu, bunun da uluslararası hukukla çelişmediğini; ancak "İran'daki kardeşlerin" komşu ülkelere yönelik saldırılardan vazgeçmesi gerektiğini ifade etti.

Hamas daha önce, İsrail ile ABD'nin ortak saldırısı ile başlayan İran savaşının ilk gününde, İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesini "iğrenç bir suç" olarak nitelendirmişti. Örgüt, Lübnan'daki Hizbullah ve Yemen'deki Husiler gibi İran liderliğindeki "Direniş Ekseni"nin bir parçası.

Kaynak: Deutsche Welle