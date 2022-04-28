ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Donfried, Kuzey Makedonya'da - Haberler

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ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Donfried, Kuzey Makedonya'da

AA - Umeys Sulejman - Güncel
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ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried, Kuzey Makedonya temsaları kapsamında başkent Üsküp'te Dışişleri Bakanı Buyar Osmani ile görüştü.

ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried, Kuzey Makedonya temsaları kapsamında başkent Üsküp'te Dışişleri Bakanı Buyar Osmani ile görüştü. Görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi.

AA / Umeys Sulejman - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Makedonya, Avrasya, Üsküp, Güncel, Haberler

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