ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack Anıtkabir'i Ziyaret Etti

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack Anıtkabir'i Ziyaret Etti
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, göreve başlaması dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Barrack, saygı duruşunda bulundu ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak duygularını ifade etti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 14 Mayıs'ta güven mektubunu sunan Barrack, görevine başlaması dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunan Barrack, ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Büyükelçi Barrack, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Barrack, deftere şunları yazdı:

"Yüzyıllar boyunca nice büyük adamın hayalleri, birer vizyonun ötesine geçememiştir. Ancak, kader bizlere sizi getirerek, koca bir ülkenin kucakladığı bir hayali gerçekleştirmiştir. Cumhuriyetinizin başka memleketteki oğullarından biri, Büyükelçi Tom Barrack."

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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