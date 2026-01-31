Haberler

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesaplarını bütçe duraklaması nedeniyle güncellemeyecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bütçe duraklaması nedeniyle ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesapları, acil bilgiler dışında düzenli olarak güncellenmeyecek. Planlanmış pasaport ve vize hizmetleri ise koşullar elverdiği sürece devam edecek.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya platformlarındaki hesaplarının, bütçe duraklaması nedeniyle düzenli olarak güncellenmeyeceği bildirildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD merkezli X sosyal medya platformu ile diğer sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımlarda, bütçe duraklaması nedeniyle ilgili sosyal medya hesaplarının "tüm faaliyetler yeniden başlayana dek, güvenlik ve emniyete ilişkin acil bilgiler dışında, düzenli olarak güncellenmeyeceği" kaydedildi.

Paylaşımlarda, "Şu anda, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve yurt dışındaki ABD büyükelçilik ve konsolosluklarındaki planlanmış pasaport ve vize geçiş hizmetleri bütçe duraklaması sırasında koşullar elverdiği ölçüde devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Hizmetler ve faaliyet durumu hakkında bilgiye de "http://travel.state.gov" adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.

ABD'de federal hükümet, Senatonun bütçe paketini kabul etmesine karşın Temsilciler Meclisinin henüz oylama yapmaması nedeniyle kısmen kapanmıştı.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
Emekli maaşı farklarının yatırılacağı tarih belli oldu

Emeklilerin merakla beklediği ödemelerin tarihi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım

Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep
Cam silerken 3'üncü kattan düşen öğretmen yaşamını yitirdi

Meslektaşları gözyaşlarına boğuldu! Bir anlık dikkatsizlik sonu oldu
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Bir yıldıza daha 'Tamam' dedirttiler

F.Bahçe transfer şova devam ediyor! Bir yıldız daha "Tamam" dedi
Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor

Emre'ye 90+2 şoku! Galibiyet nedir resmen unuttu
Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım

Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı

Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı! Suçlamalar ağır
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler

Sele teslim olan kentimizden korkutan görüntüler