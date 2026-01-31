ABD, Nijer'de zorunlu olmayan personeline ülkeden ayrılma talimatı verdi

Abd Dışişleri Bakanlığı, Nijer'de görev yapan zorunlu olmayan kamu personeli ve ailelerine ABD'ye dönme emri verdi.

Abd Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Ofisi tarafından yayımlanan açıklamada, güvenlik tehlikesi nedeniyle Nijer'e hiçbir gerekçeyle seyahat edilmemesi uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, 30 Ocak itibarıyla ülkede zorunlu olmayan kamu personeli ve ailelerinin Nijer'den ayrılmasının emredildiği kaydedildi.

Nijer'de görevini sürdürmesine izin verilen personelin restoranlar ile açık hava pazarlarına gitmesinin de yasaklandığı belirtildi.

Niamey'deki Diori Hamani Uluslararası Havalimanı yakınlarında 28 Ocak'ı 29 Ocak'a bağlayan gece silah sesleri ve şiddetli patlamalar duyulmuştu.

Olayda 4 asker yaralanmış, 20 saldırgan etkisiz hale getirilmiş ve 11 kişi de gözaltına alınmıştı.

Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahmane Tiani, saldırılarla ilgili Fransa, Fildişi Sahili ve Benin'i suçlamıştı.

Saldırıyı DEAŞ'ın Sahel'deki kolu üstlenmişti.

Niamey'e yaklaşık 10 kilometre mesafedeki havalimanı, daha önce ABD ve Fransız askerlerinin konuşlu olduğu "Niamey 101 Hava Üssü"ne de ev sahipliği yapıyor.