CENTCOM'dan yeni İHA görev gücü: Şahin Saldırı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ilk çok uluslu "tek yönlü saldırı insansız hava aracı (İHA)" görev gücünün kurulacağını bildirdi.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "ilk çok alanlı, çok uluslu, tek yönlü saldırı İHA'sı görev gücünü kurma çabalarına" ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Şahin Saldırı Görev Gücü" adı verilecek birimin; denizde, denizin üstünde ve altında faaliyet gösteren insansız sistemlerden oluşan tek yönlü saldırı İHA'larını kullanacağı ve bunların ABD ile bölgedeki ortakların askeri destek personeli tarafından işletileceği ifade edildi.

CENTCOM'un bölgesel ortakları resmi olarak davet etme ve danışma süreçlerini başlattığı aktarılan açıklamada, bu ortaklar katıldıkça görev gücünün, "Orta Doğu genelindeki saldırı İHA kapasitelerini tek çatı altında birleştirerek, çok alanlı ve çok uluslu bir caydırıcı güce dönüştüreceği" savunuldu.

"Büyük inovasyonlar sonucu Akrep Saldırı Görev Gücü'nün başarısını genişletecek"

Açıklamada, CENTCOM'un 9 ay önce duyurduğu ve ABD'nin Orta Doğu'ya konuşlandırdığı ilk tek yönlü saldırı İHA filosunu kullanan "Akrep Saldırı Görev Gücü'nün operasyonel hedeflerine ulaştığı" belirtilerek, CENTCOM Komutanı Brad Cooper'ın şu ifadesine yer verildi:

"Şahin Saldırı Görev Gücü, bölgesel müttefiklerimiz ve ortaklarımız arasında olan büyük inovasyonlar sonucu Akrep Saldırı Görev Gücü'nün başarısını genişletecek. Yeni kabiliyetlerimizi entegre etmek ve konuşlandırmak, ufuktaki yeni olasılıkları hızla gerçekleştirmemize yardımcı olacak."

Açıklamada, ABD Merkez Komutanlığı Özel Operasyonları Kuvvetlerinden (SOCCENT), Akrep Saldırı Görev Gücü'nün başlatılmasında yer alan yetkililerin, bu görev gücünü de yürüteceği kaydedildi.

Kaynak: AA