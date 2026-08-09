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CENTCOM Komutanı İsrail'de Askeri Koordinasyonu Değerlendirdi

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ABD Merkez Komutanlığı Komutanı Brad Cooper, İsrail'e kısa ziyaret yaparak Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile görüştü. Görüşmede çok cepheli askeri koordinasyon ve Gazze barış planının ikinci aşaması ele alındı. ABD'nin İsrail'de yüksek alarm durumu sürüyor.

KUDÜS, 9 Ağustos (Xinhua) -- ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper, cumartesi günü İsrail'e kısa bir ziyaret düzenledi.

İsrail'in devlet televizyonu Kan TV'nin haberine göre Cooper, ziyareti sırasında İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve diğer üst düzey komutanlarla bir araya gelerek, mevcut çok cepheli askeri koordinasyonu değerlendirdi.

Haberde, onlarca ABD savaş uçağı, yakıt ikmal uçağı, hava savunma sistemi ve binlerce ABD askerinin konuşlandırıldığı İsrail'de ABD ordusunun yüksek alarm durumunu sürdürdüğü ifade edildi.

Gazze konusuna da değinen Cooper'ın, geçen hafta Washington'un, ABD liderliğindeki Barış Kurulu'nun Hamas'ın silahsızlandırılmasına ilişkin anlaşmayı duyurmasının ardından, Gazze barış planının ikinci aşamasının ilerletilmesi için İsrail'i zorladığı belirtildi.

CENTCOM komutanı daha önce Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bölgesel gelişmeler ve savunma işbirliği hakkında görüşmelerde bulundu.

Kaynak: Xinhua
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