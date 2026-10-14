Haberler

ABD mahkemesi, UCM'ye destek veren iki kuruluşa yaptırımı geçici olarak durdurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York Güney Bölge Mahkemesi, Trump yönetiminin Gazze soruşturmasına destek veren iki ABD'li kuruluşa yönelik yaptırımını geçici olarak durdurdu. Yargıç Furman, kararnamenin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini belirtti.

ABD'de federal mahkeme, Başkan Donald Trump yönetiminin, Gazze'deki savaş suçlarına ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) soruşturmalarını destekleyen ABD merkezli iki kuruluşa yaptırım uygulamasını geçici olarak durdurdu.

New York Times'ın haberine göre, New York Güney Bölge Mahkemesi Yargıcı Jesse M. Furman, "Democracy for the Arab World Now (DAWN)" ve "Taxpayer Alliance Against Genocide (TAAG)" olarak bilinen iki kuruluşun yaptırımlara karşı açtığı davada geçici tedbir kararını açıkladı.

Buna göre, Trump'ın söz konusu kuruluşlara yaptırım getiren kararnamesinin ABD Anayasası'nın 1. ek maddesindeki ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiğini belirten Furman, yaptırım uygulamasının geçici olarak durdurulmasına hükmetti.

Öte yandan Yargıç Furman, DAWN ve TAAG'ın Trump'ın söz konusu kararnamesini "anayasaya aykırı" göstererek, yaptırımların uluslararası ölçekte engellenmesi talebini reddetti.

Furman, kalıcı ihtiyati tedbir ve nihai karar hakkında hüküm vermeden önce, davacılara ve ABD hükümetine, görüşüp gelecek salı gününe kadar ortak bir mektup sunmaları talimatı verdi.

DAWN Başkanı Omar Shakir, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün, ABD federal mahkemesi, soykırım suçunu işleyen İsrailli yetkilileri ve onların ABD'li destekçilerini adaletten korumaya yönelik Trump yönetiminin çabalarını önemli ölçüde frenledi." ifadesine yer verdi.

Ne olmuştu?

UCM'nin Kasım 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından Trump yönetimi, UCM'ye ve bu kuruluşun Gazze soruşturmasına destek veren kuruluşlara, yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

Trump, Şubat 2025'te imzaladığı kararname ile federal kurumlara, Trump yönetiminin ABD'nin ve İsrail dahil müttefiklerinin ulusal güvenliğini tehdit ettiğini iddia ettiği soruşturmalarda görev alan kişilere "somut ve ciddi yaptırımlar uygulamaları" talimatını vermişti.

DAWN ve TAAG, İsrail'in Gazze'de savaş suçu işlediğine yönelik UCM'ye sundukları belgeler nedeniyle yaptırım listesine alınmıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 28 sitede yayınlandı.
İstanbul'da hayatı felç eden yağış! Okulun istinat duvarı çöktü, araştırma hastanesini su bastı

Okulda duvar çöktü, araştırma hastanesi sular altında kaldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Hazine Bakanlığı, Bank of America'ya 1,21 milyar doları aşan ceza kesti

Bankacılık sektöründe deprem! Gözünün yaşına bakmadılar
Lemina'nın Yamal'a ne dediği ortaya çıktı

Lemina'nın Yamal'a ne dediği ortaya çıktı
OpenAI'ın ofisinde gizli dinleme cihazı bulundu

Dünyaca ünlü şirkette büyük skandal! Kameraya böyle yakalandı
Tamam mı devam mı? Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride

Tamam mı devam mı? Altının kaderi saatler sonra belli oluyor

İstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntü!

İstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntü
MİT, 'Balina James'i kıskıvrak yakaladı! Evinden 4 milyon dolar ve 64 lüks saat ele geçirildi

MİT "Balina James"i kıskıvrak yakaladı! Evinden deste deste para çıktı
Breaking Bad oyuncusu RJ Mitte’nin ölüm nedeni açıklandı

Genç oyuncunun ölüm nedeni belli oldu