ABD'nin Venezuela'ya Saldırısı... ABD Adalet Bakanı Bondi: "Maduro ve Eşi Flores, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi Tarafından Suçlandı"

Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Pamela Bondi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in New York mahkemesinde narko-terörizm ve silah suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığını duyurdu. ABD, Maduro ve eşinin yargılanacağı süreç için önemli bir adım attı.

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Pamela Bondi, "Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi tarafından suçlanmıştır. Nicolas Maduro ; narko-terörizm komplosu, kokain ithalatı komplosu, makineli silahlar ve yıkıcı cihazlara (patlayıcı silahlara) sahip olma ile ABD'ye karşı makineli silahlar ve yıkıcı cihazlara sahip olma komplosu suçlamalarıyla karşı karşıyadır. Yakında Amerikan topraklarında, Amerikan mahkemelerinde, Amerikan adaletinin tüm gücüyle yargılanacaklardır" dedi.

ABD, Venezuela'nın başkenti Karakas'a gece saatlerinde saldırı düzenledi. ABD Adalet Bakanı Pamela Bondi, ülke dışına çıkarılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşiyle ilgili açıklama yaptı. Bondi, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi tarafından suçlanmıştır. Nicolas Maduro; narko-terörizm komplosu, kokain ithalatı komplosu, makineli silahlar ve yıkıcı cihazlara (patlayıcı silahlara) sahip olma ile ABD'ye karşı makineli silahlar ve yıkıcı cihazlara sahip olma komplosu suçlamalarıyla karşı karşıyadır. Yakında Amerikan topraklarında, Amerikan mahkemelerinde, Amerikan adaletinin tüm gücüyle yargılanacaklardır.

ABD Adalet Bakanlığı'nın tamamı adına, Amerikan halkı adına hesap sorulmasını talep etme cesaretini gösterdiği için Başkan Trump'a teşekkürler. Ayrıca bu iki sözde uluslararası narkotik kaçakçısını yakalamak için yürütülen inanılmaz ve son derece başarılı operasyonu gerçekleştiren cesur ordumuza da büyük bir teşekkür borçluyuz."

