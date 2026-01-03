Haberler

ABD Adalet Bakanı Bondi, Maduro ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı

Güncelleme:
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında New York'ta suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Maduro'nun uyuşturucu terörizmi ve silah suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığı bildirildi.

Bondi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında New York Güney Bölgesi'nde iddianame düzenlenerek suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Maduro hakkında "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini kaydeden Bondi, "Yakında Amerikan topraklarında, Amerikan mahkemelerinde, Amerikan adaletinin tüm hiddetiyle karşı karşıya kalacaklar." dedi.

Bondi, son olarak başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere operasyona dahil olan kişilere teşekkür etti.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyulmuştu.

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, saldırılardan ABD sorumlu tutulmuş ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Venezuela'da geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

