ABD, Macaristan ve Slovakya hükümetleriyle nükleer işbirliğini öngören anlaşmalar imzaladı

Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Slovakya ve Macaristan ile nükleer enerji alanında işbirliği yapmayı amaçlayan anlaşmalar imzalayarak bölgedeki güvenlik çıkarlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

ABD'nin, Macaristan ve Slovakya hükümetleri ile nükleer işbirliğini öngören anlaşmalara imza atarak bölgedeki güvenlik çıkarlarını güçlendirmeyi hedeflediği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 15-16 Şubat'ta Slovakya ve Macaristan'a resmi ziyaretlerde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun temasları çerçevesinde varılan anlaşmalara yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin nükleer enerji teknolojileriyle Orta Avrupa'da yeni nükleer santrallerin inşa edilmesi ve bölgedeki güvenlik çıkarlarının güçlendirilmesi amacıyla "somut adımlar" atıldığı bildirildi.

Bu girişimlerin, bölgenin enerji güvenliğini iyileştirmek, sanayi kapasitesini artırmak ve yapay zeka gibi gelişen teknolojilerdeki rekabet gücünü desteklemeye yönelik hedeflere zemin hazırladığı aktarılan açıklamada, Slovakya ile ABD arasındaki anlaşmanın reaktör projesinin ön inşaat aşamasını başlatmayı amaçladığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Macaristan ile ABD arasında imzalanan anlaşmanın nükleer işbirliğinin önünü açacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
