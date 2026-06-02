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ABD'nin Hizbullah'a karşı Lübnan ordusuna eğitim vereceği iddia edildi

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Washington'da İsrail ile Lübnan arasındaki 4. tur doğrudan görüşmeler sürerken, ABD askeri güçlerinin Hizbullah'ın silahsızlandırılması için Lübnan ordusuna eğitim vereceği iddia edildi. İsrail'in desteklediği plana göre, Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırı yapılmayacak ancak İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki işgali devam edecek.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasındaki 4. tur doğrudan görüşmeleri devam ederken ABD tarafından hazırlanan plana göre, Amerikan askeri güçlerinin Hizbullah'a karşı Lübnan ordusuna eğitim vereceği iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismini paylaşmak istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD askeri güçleri, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını sağlaması için Lübnan ordusuna eğitim verecek.

Kaynaklar, Lübnan ordusunun Hizbullah'a karşı eğitilmesi planını İsrail'in desteklediğini kaydetti.

İsrail ile Lübnan heyetleri arasında Washington'da düzenlenen görüşmelerin olumlu atmosferde seyrettiğini aktaran kaynaklar, taraflar arasında bazı konularda mutabakat sağlandığını ileri sürdü.

İsrailli kaynaklar, ABD baskısı altında İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırı düzenlemeyeceğini, buna karşın Washington yönetiminin İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgali sürdürmesine onay verdiğini savundu.

Öte yandan, i24 televizyonunun haberinde, Washington'da İsrail ile Lübnan arasında devam eden görüşmelerde, bugün önemli bir duyuru yapılmasının beklenmediği iddia edildi.

İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmeler

İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri, 14 Nisan, 23 Nisan ve 14 Mayıs'ta ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993'ten bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

Görüşmelere, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Lübnan ve İsrail'in Washington büyükelçileri katılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

Lübnan'da İsrail ile doğrudan müzakere başlığı, iç siyasette ve kamuoyunda en tartışmalı konuların başında geliyor.

Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Nevvaf Selam, müzakereleri "kanın durdurulması ve kalıcı çözüm" için zorunlu ve tek seçenek olarak değerlendirirken, Hizbullah ve ona yakın çevreler ise doğrudan temasları "teslimiyet" şeklinde nitelendirerek sürece karşı çıkıyor.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
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