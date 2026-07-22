Haberler

ABD'li Kongre üyelerinden İsrail ile işbirliğini içeren savunma bütçesine "hayır" oyu çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Temsilciler Meclisi'nde oylanacak 2027 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'ndaki, ordunun teknoloji ve tedarik zincirinin İsrail ordusu ile entegrasyonunu öngören maddeye tepki gösteren bazı Kongre üyeleri, madde kaldırılmazsa tasarıya 'hayır' oyu verilmesi çağrısı yaptı.

ABD'li Kongre üyeleri, Temsilciler Meclisinde bugün oylanacak 2027 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) tasarısında ordunun teknoloji ve tedarik zincirinin İsrail ordusu ile entegrasyonunu öngören maddenin kaldırılmaması halinde tasarıya "hayır" oyu verilmesi çağrısı yaptı.

ABD'de 2027 savunma bütçesine ilişkin NDAA tasarısı Kongre'de oylanmaya hazırlanırken bazı Kongre üyeleri tasarının 219. maddesine tepki gösterdi.

Söz konusu madde, ABD ordusunun teknoloji ve tedarik zincirinin İsrail ordusu ile entegrasyonunu öngörüyor.

"Varoluşsal tehdit"

Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün yapılacak oylamaya ve ilgili maddeye işaret etti.

Ocasio-Cortez, "Bu madde, Amerikan bağımsızlığı ve demokrasisi için varoluşsal bir tehdittir. Kongredeki her üye HAYIR oyu vermelidir." ifadelerini kullandı.

Kongreye daha önce İsrail'e yardımların kesilmesi için de tasarı sunan Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Thomas Massie ise katıldığı programda, söz konusu yasayla ilgili "Egemenliğimizi ve ulusal sırlarımızı korumak adına hiçbir ülkeyle böyle bir anlaşma olmamalı." diyerek, Kongre üyelerine ilgili maddeyi reddetmeleri çağrısında bulundu.

Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Ro Khanna da sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, söz konusu maddeye karşı "mücadele etme" ve NDAA için "hayır" oyu verme çağrısı yaptı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
Ankara'da eğitim helikopteri düştü

Ankara'da helikopter düştü! Çok sayıda ekip bölgede

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Soydaş gözaltında! Son videosundaki mesajına bakın

Fatma Soydaş gözaltında! Son videosundaki mesajına bakın
Fransa, 15 yaş altı çocukların sanal medya erişimini yasakladı

Avrupa'da bir ilk: Fransa'dan çocukları korumak için tarihi adım
İsrail bayrağını arabayla ezdiler

İsrail bayrağını arabayla ezdiler
Asgari ücrette yeni hazırlık tartışma yarattı: Çok büyük bir kaosa neden olur

Asgari ücrette yeni hazırlık tartışma yarattı: Çok büyük kaos çıkar
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı

Aylık kazancı dudak uçuklattı

Gürsel Tekin'den çok konuşulacak sözler: Elimde haberler var, önümüzdeki günlerde...

Yayında meydan okudu: Elimde haberler var, önümüzdeki günlerde...
Para için her yol mübah mı? Tekne kaptanından yeni bir görüntü daha

Para için her yol mübah mı? Görüntülerin ardı arkası kesilmiyor