ABD'li ünlü milyarder Bob Lee sokak ortasında katledildi

ABD'nin San Francisco kentinde, mobil ödeme hizmeti veren Cash App uygulamasının kurucusu Bob Lee bıçaklanarak öldürüldü. San Francisco Valisi, Bob Lee'nin cinayetini "korkunç bir trajedi" olarak niteledi.

San Francisco Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polislerin, yerel saatle 02.35 civarı bir bıçaklanma ihbarı aldığı belirtildi. Açıklamada ihbarın hemen ardından olay yerine giden polislerin bölgede 40'lı yaşlarında bir erkeği ağır yaralı bulduğu ifade edildi.

BIÇAKLANAN KİŞİNİN LEE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Polislerin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı ancak söz konusu kişinin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, olay hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Daha sonra bıçaklanmış kişinin mobil ödeme hizmeti veren Cash App uygulamasının kurucusu ünlü milyarder Bob Lee olduğu tespit edildi.

VALİLİK CİNAYETİ "KORKUNÇ BİR TRAJEDİ" OLARAK YORUMLADI

Bob Lee'nin babası da oğlunun öldüğünü "En yakın arkadaşımı kaybettim" paylaşımıyla doğruladı. San Francisco Valisi London Breed, Bob Lee'nin cinayetini "korkunç bir trajedi" olarak niteledi. Lee, Square'in eski baş teknoloji sorumlusu ve Cash App'in kurucusu olan MobileCoin'in baş ürün sorumlusuydu.