ABD'li Senatör Schatz, İsrail'e sel bölgesi Gazze'ye yardım girişi çağrısında bulundu

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ABD'li senatör Brian Schatz, binlerce Filistinliyi etkileyen ölümcül sel felaketinin ardından Gazze'ye acil yardım malzemelerinin girmesine izin vermesi için İsrail'e çağrıda bulundu.

ABD Senatosu'nda yaptığı konuşmada Schatz, Gazze'deki sel felaketinin ardından bölgede ortaya çıkan insani felakete dikkati çekti.

Schatz, hafta sonu yaşanan şiddetli yağışların Gazze'de 70 binden fazla çadırı sular altında bıraktığını ve 3 çocuk ile 1 kadın da dahil olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Bölgedeki herkesin acilen yardıma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Senatör, "Gazze'de kış daha yeni başlıyor ve acil önlem alınmazsa durum daha da kötüye gidecek. İsrail hükümeti, kurtarma ekipmanlarının, inşaat malzemelerinin ve kışlık malzemelerin Gazze'ye girişine derhal izin vermelidir." ifadesini kullandı.

Schatz, İsrail hükümetinin özellikle yakıt ambargosunu sürdürmesinin, insanlara yardım ulaştırılmasını çok daha zor hale getirdiğine işaret ederek, yaptığı eleştirinin partizan bir suçlama değil insani bir tepki olduğunu vurguladı.

İsrail hükümetinin müdahalesini "yetersiz" olarak nitelendiren Gazze Barış Kurulu'nun açıklamalarına da atıf yapan Schatz, "her türlü gecikmenin bölgedeki insani krizi daha da derinleştireceği" uyarısında bulundu.

Kaynak: AA