Haberler

Fetterman'a ağır eleştiri: Senatörlük görevini ihmal ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NEW ABD'de Pennsylvania eyaletinin Demokrat senatörü John Fetterman, İsrail'i savunmak dışında seçmenlerine karşı sorumluluklarını yerine getirmemekle eleştirildi.

NEW ABD'de Pennsylvania eyaletinin Demokrat senatörü John Fetterman, İsrail'i savunmak dışında seçmenlerine karşı sorumluluklarını yerine getirmemekle eleştirildi.

Amerikan gazetesi Wall Street Journal, bir düzineden fazla eski çalışanın ifadeleri ile kısa mesajlar ve diğer iç kayıtlara dayandırdığı haberinde Fetterman'ı konu aldı.

Haberde, Pennsylvania'dan Türk kökenli Cumhuriyetçi aday Mehmet Öz'e karşı 2022'de Demokrat Parti'den senatör seçilen Fetterman'ın, kapalı kapılar ardında muhafazakar medya figürleriyle ilişkiler kurmak ve İsrail'i savunmak dışında senatörlük görevini yerine getirmekle pek ilgilenmediği belirtildi.

Örnek olarak, bakımlarıyla ilgili bir yasa tasarısını görüşmek üzere uzun beklemelerden sonra eyaletinden tekerlekli sandalyelerle ofisine gelen 3 felçli askerin randevularını "iyi hissetmediği" gerekçesiyle son anda iptal eden Fetterman'ın, hemen sonra herhangi bir hastalık belirtisi olmadan ofise geldiği ve ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş hakkında Fox News'e röportaj verdiği aktarıldı.

Aynı şekilde geçen yıl eylülde Philadelphia Çocuk Hastanesi yetkililerinin Medicaid kesintilerinden endişe duydukları için yaptıkları görüşme taleplerini Fetterman'ın "Bedavadan D.C.'ye gelmek istiyorlar" diyerek önemsemediği ve reddettiği aktarıldı.

Fetterman'ın, günlük programının hafif olmasına rağmen seçmenleriyle görüşmeyi sık sık reddettiği kaydedilirken, öte yandan İsrail'e verdiği güçlü desteği dile getirmek için muhafazakar medyada sürekli yer alan bir isim haline gelmekle eleştirildi.

Haberde, Fetterman'ın ayrıca giderek Demokrat Parti'den uzaklaştığı değerlendirilerek, partinin düzenli grup yemekleri ve toplantılarından "umurumda değil" diyerek kendini izole ettiği yorumunda bulunuldu.

Fetterman, en son 30 Temmuz'da, Amerikan kamuoyundaki artan rahatsızlığa rağmen Başkan Donald Trump'ın İran'la savaşı sona erdirmesini talep eden bir tasarının engellenmesi için oy kullanan tek Demokrat senatör olarak öne çıkmıştı. ABD Senatosu Genel Kurulu'ndaki oylamada Cumhuriyetçi senatörler Susan Collins, Lisa Murkowski ve Rand Paul, Demokratlarla birlikte tasarı lehinde oy kullanırken Fetterman tasarıya karşı oy kullandı ve tasarı 49 kabul oyuna karşı 50 oyla reddedildi.

Kaynak: AA
Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler

Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Neslihan Atagül'ün 2 yıl önceki görüntüleri büyük tartışma yarattı

Bakanlığı etiketleyen bile var! 2 yıl önceki görüntü infial yarattı

“Yetkim var” diye kuralı çiğnemedi! Konya Valisi Akın makam aracında kırmızı ışıkta bekledi

Plakaya dikkat! "Geçiş hakkım var" demedi kırmızı ışıkta bekledi
Somalili Bakan Mohamud: Türkiye-Somali ilişkilerini kötülemek isteyen kiralık kişiler var

Afrikalı bakandan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Kiralık kişiler var...
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde acı olay! Taraftar hayatını kaybetti

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde acı olay!

İran'da zincirleme kazada yakıt tankeri patladı, 11 kişi hayatını kaybetti

Komşuda zincirleme kazanın ardından tanker patladı; bilanço çok ağır

367 milyon euro harcadılar, 3 haftadır gol bile atamadılar

Ne olacak bu takımın hali? 367 milyon euro 0 gol

‘Müstehcenlik’ suçundan gözaltına alınan Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı

'Müstehcenlik' suçundan gözaltına alınanlar hakkında karar