Haberler

ABD'li Senatör Coons'tan Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğine vurgu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NEW ABD'li Senatör Chris Coons, Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihi bir derinliğe sahip olduğunu ve geleceğinin parlak olduğunu vurgulayarak, "Yüz yıllık derin ve anlamlı işbirliğimiz, iş dünyası ile kenetlenmiştir.

NEW ABD'li Senatör Chris Coons, Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihi bir derinliğe sahip olduğunu ve geleceğinin parlak olduğunu vurgulayarak, "Yüz yıllık derin ve anlamlı işbirliğimiz, iş dünyası ile kenetlenmiştir." dedi.

Coons, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı New York'ta düzenlenen "100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri" etkinliğine katılarak bir konuşma yaptı.

Senatör Coons, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi bir derinliğinin olduğunu ve geleceğinin parlak olduğunu ifade ederek, "Yüz yıllık derin ve anlamlı işbirliğimiz, iş dünyası ile kenetlenmiştir." dedi.

ABD'de iş yapan Türk iş adamlarının çok önemli katkılar yaptığını anlatan Coons, Ankara'da yapılan NATO Zirvesi'nin de ittifakın geleceği açısından çok önemli bir rol oynadığını belirtti.

New York'ta ABD Ticaret Odası ile ABD-Türkiye İş Konseyi (USTBC) organizasyonuyla ve Konsey Başkanı Hamdi Ulukaya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen "100 Yıllık Dostluk Galası"na Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldı.

Etkinliğe ayrıca Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Mehmet Öz ile birlikte ABD yönetiminden ve Kongresinden çok sayıda üst düzey davetli katıldı.

Kaynak: AA
Bu alanda tekler! Kocaelispor iç sahada gol yemiyor

Süper Lig'de kendi sahasında gol yemeyen tek takım oldular
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emine Erdoğan, New York İklim Haftası açılışında konuştu: Hiçbir teknoloji tek başına çözüm olmayacak

Emine Erdoğan'dan New York'ta "Sıfır Atık" mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşmasında 3 kritik başlık var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşmasında 3 kritik başlık var
AP'nin Polonyalı vekilinden göçmenlere açık tehdit: Vurularak öldürülürsünüz

Ülkesine gelmek isteyen göçmenleri açık açık tehdit etti: Gelmeyin...
AK Partili Şamil Tayyar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Herkesi falakaya yatırsa ne iyi olur

AK Partili Tayyar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok konuşulacak çağrı

Bir süredir gözlerden uzaktı! Ali Koç, New York'ta ortaya çıktı

Bir süredir gözlerden uzak olan Ali Koç bakın nerede ortaya çıktı
TOKİ borcu olanlara yüzde 25 indirim! Başvurular 22 Eylül'de başlıyor, 228 bin alıcı yararlanabilecek

TOKİ borcu olanlara yüzde 25 indirim! İşte kapsam dışı kalanlar
YENİ Parti Sözcüsü Emre: YENİ Parti isminin başına küçük bir düzenleme koyarak konuyu kapatabiliriz

YENİ Parti kapatılacak mı? Özel'e yakın isim son planı açıkladı