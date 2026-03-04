ABD'li doktor Gazze'deki hastanelerin ilaçsız ve ekipmansız ayakta kalma mücadelesini anlattı

Gazze'de görev yapan ABD'li acil tıp doktoru Azad Dosti, savaşın sağlık sisteminde açtığı derin yaralara bizzat tanıklık ettiğini belirterek ağır hasar almış hastanelerin ilaç ve ekipman yokluğu içinde, imkansızlıklar arasında hayat kurtarmaya çalıştığını söyledi.

Gazze'de bir haftadır görev yapan doktor Dosti, savaşın gölgesinde ayakta kalmaya çalışan sağlık sistemini ve Filistinlilerin karşı karşıya olduğu ağır insani tabloyu AA'ya anlattı.

Bombardımanlar nedeniyle yüz binlerce kişinin evsiz kaldığını, insanların büyük ölçüde çadırlarda yaşam mücadelesi verdiğini dile getiren Dosti, bölgede sağlık hizmetlerinin ciddi şekilde aksadığını ifade etti.

Dosti, yetersiz beslenme, hipotermi ve sınırlı tedavi imkanları nedeniyle acil servislere getirilen çok sayıda hastanın kurtarılamadığını söyledi.

Hastanelerde temel ilaçların, antibiyotiklerin ve hayati tıbbi ekipmanların büyük ölçüde tükendiğini belirten ABD'li doktor, özellikle kronik hastalığı bulunan çok sayıda kişinin tedaviye erişemediğini ve çaresizlik içinde beklediğini belirtti.

Gazze'de derinleşen insani krizin sağlık sistemi üzerindeki yükünün her geçen gün ağırlaştığını vurgulayan Dosti, bölgede görev yapan sağlık çalışanlarının son derece kısıtlı imkanlarla, tükenme noktasına rağmen hayat kurtarmaya çalıştığını dile getirdi.

"Batı medyası sahadaki gerçeğin tamamını göstermiyor"

"TikTok, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında yaşananları canlı yayınlarda izliyordum. Batı medyası burada gerçekte neler olup bittiğini tam olarak göstermiyor." diyen Dosti, bölgede yaşananların uluslararası kamuoyuna eksik ve sınırlı biçimde yansıdığını vurguladı."

Batı medyasının yaşananları yumuşattığını ve büyük ölçüde örtbas ettiğini belirten Dosti, "Gece gündüz bombaların sesini duyuyoruz. Savaş uçakları sürekli üzerimizden uçuyor." ifadelerini kullanarak, bombardıman seslerinin gece-gündüz kesintisiz sürdüğünü söyledi.

Dosti, Batı medyasının gizlemeye çalıştığı şeyin yaşanan korkunç tablo, yıkımın boyutu ve aralıksız süren bombardımanlar olduğunu belirterek İsrail savaş uçaklarının, Filistinliler üzerinde baskı ve korku oluşturmak amacıyla gece saatlerinde de uçuşlarını sürdürdüğünü kaydetti.

Gazze'de yaşanan büyük yokluğa şahit oldu

"Burası dünyanın en yoksul yerlerinden biri ve çok güçlü, zengin bir ülke onları sürekli bombalıyor. Bu gerçekten iğrenç bir durum." diyen Dosti, sözde bir ateşkes olmasına rağmen saldırıların sürdüğünü dile getirdi."

Gazze'de çok sayıda kişinin evsiz kaldığını, insanların çadırlarda yaşam mücadelesi verdiğini ve temel gıdaya ulaşmanın her geçen gün daha da zorlaştığını belirten Dosti, şunları kaydetti:

"Diyaliz hastaları veya kronik hastalıkları olan hastalar neredeyse tamamen hayatını kaybetmiş durumda. Diyalize giren hastaların hepsi öldü. Diyaliz hastalarına ayrılmış bir bina bombalandı. Ayrıca tüm diyaliz makineleri kasten tahrip edildi. Hastanedeki bazı tıbbi cihazlar da tahrip edildi."

Dosti, hastanede daha önce kuvöz, diyaliz makinesi, ultrason ve EKG cihazları ile hasta monitörlerinin de zarar gördüğünü, bazı cihazların ise kasıtlı olarak kullanılamaz hale getirildiğini söyledi.

Hastanenin ciddi kaynak ve ilaç sıkıntısı yaşadığını vurgulayan Dosti, "Tıbbi malzemelere ve ilaçlara acilen ihtiyaç var. Her gün insülin başta olmak üzere temel ilaçlar, tansiyon ilaçları, ağrı kesiciler ve anestezikler gerekiyor." dedi.

Anestezi ilaçlarının yetersizliği nedeniyle cerrahların ameliyat yöntemlerini değiştirmek zorunda kaldığını kaydeden Dosti, ameliyatların sınırlı imkanlarla yapılmaya çalışıldığını ifade etti.

Doktor Dosti, sözlerine şöyle devam etti:

"İlk baktığım hasta, kalp durmasıyla getirilen iki buçuk aylık bir bebekti. Bu bebek hipotermikti, muhtemelen zatürreydi ve sepsis geçiriyordu. Ne yazık ki elimizden geleni yapmamıza rağmen onu kurtaramadık."

Dosti, yetersiz beslenme, hipotermi, kaynak ve gıda eksikliği ile kıtlık nedeniyle bu tür vakaların Gazze'de artık her gün karşılaşılan acı bir gerçeğe dönüştüğünü ifade etti.

"Dua ettim ve şükürler olsun ki Gazze'ye girebildim"

Gazze'ye girebilmek için uluslararası kuruluşlar aracılığıyla başvuru yaptığını anlatan Dosti, sürecin Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından değerlendirildiğini söyledi.

Başvurusu kabul edilen sağlık çalışanlarının önce Ürdün'ün Amman kentine gittiğini aktaran Dosti, ardından İsrail ordusunun verdiği geçiş izniyle sınırı aşabildiğini belirtti.

Sınırı geçmeye dakikalar kala bile Gazze'ye girip giremeyeceğini bilmediğini ifade eden Dosti, yardım amacıyla bölgeye ulaşmanın büyük bir belirsizlik ve endişe taşıdığını dile getirdi.

Ailesine Gazze'ye gideceğini uçağa binmeden hemen önce söylediğini aktaran Dosti, "Dua ettim ve şükürler olsun ki Gazze'ye girebildim ve yardım edebildim." dedi.

Gazze'de yaşananların uzun süredir devam ettiğini vurgulayan Dosti, tüm yıkıma rağmen Filistin halkının direncinin dikkat çekici olduğunu vurguladı.

Filistinlilerin ağır şartlara rağmen ayakta kalmaya çalıştığını belirten Dosti, bölgede yaşananların uluslararası toplum tarafından daha yakından görülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.