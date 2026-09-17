Haberler

ABD'li diplomatların Umman'da Husilerle Kızıldeniz'deki gerilimi görüştüğü iddia edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'li diplomatların Umman'da Husilerin temsilcileriyle bir araya gelerek Kızıldeniz'deki tırmanan gerilimi ve seyrüsefer güvenliğini görüştüğü iddia edildi.

ABD'li diplomatların Umman'da Husilerin temsilcileriyle bir araya gelerek Kızıldeniz'deki tırmanan gerilimi ve seyrüsefer güvenliğini görüştüğü iddia edildi.

Axios'un bölge kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Umman hükümetinin arabuluculuğunda gerçekleşen toplantının pazar günü Umman'ın başkenti Maskat'taki ABD Büyükelçiliğinde yapıldığı belirtildi.

ABD'li diplomatların katıldığı görüşmede, ABD ile Husiler arasında Mayıs 2025'te sağlanan ateşkesin sürdürülmesi ve küresel ticaret açısından kritik önem taşıyan Babulmendeb Boğazı'nın açık tutulması konularının ele alındığı kaydedildi.

Umman'da yapıldığı öne sürülen görüşmede Husi temsilcilerinin ise Washington yönetimi ile yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına bağlı kaldıklarını belirttikleri ve saldırılarının yalnızca Suudi gemilerini hedef aldığını vurguladıkları belirtildi.

Husilerin, Babulmendeb'den geçen diğer tüm uluslararası gemilere seyrüsefer serbestisi tanıma taahhüdünü yinelediği ifade edildi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de hafta başında yaptığı açıklamada, "Husilerin bizzat kendileriyle de doğrudan görüşmeler yürüttüklerini" duyurmuştu.

Kaynak: AA
Vicdansızlığın böylesi! Küçük kızın gözleri önünde saldırdılar

Kuaföre kızının önünde kabusu yaşattılar! Nedeni pes dedirtti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fed sonrası çakılan altın, Suudi Arabistan'dan gelen haberle nefes aldı

Suudi Arabistan'dan gelen haber altında tüm hesapları değiştirdi
Yaptığı canlı yayınla emniyet harekete geçti! Gerçek başka çıkınca kendisi ceza yedi

Canlı yayınla emniyeti alarma geçirdi! Gerçek başka çıkınca ceza yedi
ABD ile Husiler Umman'da masaya oturdu! Kızıldeniz için kritik görüşme

Terlikli savaşçılar süper güce diz çöktürdü
İstanbul Havalimanı'na yeni pist! Erdoğan yarın açıyor, toplam pist sayısı 6'ya çıkıyor

İstanbul Havalimanı'nda bir ilk! O pist yarın hizmete giriyor
Çin’de insansı robot, geliştiricisine saldırdı

İnsansı robotun beklenmedik hareketi! Mühendis son anda kaçtı
Fuat Oktay'dan Husilere sert tepki! 'İslam aleminin kalbine saldırı'

Fuat Oktay'dan Husilere sert tepki!
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'borsa' açıklaması: Gerekli tüm tedbirler süratle alınacak

Piyasaların kilitlendiği zirve sona erdi! Bakanlıktan "borsa" mesajı