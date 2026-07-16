Haberler

ABD Savunma Bakanı Hegseth, 30 yaş ve üstü askerlere testosteron taraması yapılacağını açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 30 yaş ve üzeri askerlerin yıllık sağlık kontrollerinde testosteron taramasının zorunlu hale getirildiğini duyurdu. Düşük testosteron tespit edilenlere hormon tedavisi önerilecek.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 30 yaş ve üzerindeki askerlerin yıllık sağlık kontrolleri kapsamında testosteron taramasından geçirileceğini duyurdu.

Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan "Yüksek Testosteron Bakanlığı" ifadesiyle paylaştığı videolu açıklamada, yeni uygulama kapsamında, 30 yaş ve üstü askerler için testosteron eksikliği taramasının yıllık sağlık muayenelerinin zorunlu bir parçası olacağını belirtti.

Yaşın ilerlemesiyle testosteron seviyelerinin doğal olarak düşebildiğini ifade eden Hegseth, uygulamanın, testosteron eksikliğinin önüne geçerek askerlerin görevlerini "en iyi şekilde yerine getirebilmelerini" sağlamayı hedeflediğini vurguladı.

Hegseth, 30 yaş altındaki personelin ise talep etmeleri durumunda bu testten yararlanabileceğini aktararak, tarama sonucunda testosteron düzeyinin düşük olduğu tespit edilen askerlere, istemeleri halinde hormon ikame tedavisine başlanabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 25 kişiye gözaltı kararı

Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 9 ünlü gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak

En büyük arzularından birine sonunda kavuştu! Hem de altından
Nasuh Mahruki'ye 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı

Nasuh Mahruki hakkında15 Temmuz paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı

Ne kadar yardım topladığı soruldu, verdiği rakam dudak uçuklattı
Selim İmamoğlu'ndan 'yat tatili' iddialarına ilişkin açıklama: Ben çayı limonla değil, sade ve şekersiz içerim

Yat tatili iddiası çok konuşulmuştu! Selim İmamoğlu sessizliğini bozdu
Sapanca Gölü'nün dibinde pamuksu oluşum

İki büyükşehirin içme suyu kaynağında bulundu! Yapısı pamuk gibi
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı

15 Temmuz gecesi skandala imza atan hastane satılıyor
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt'un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı

Bir isim daha suçladı: Beni de 90 milyon lira dolandırdı