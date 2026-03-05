ABD, Kuveyt Büyükelçiliğinin faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı

Haberler

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt'teki büyükelçilik faaliyetlerinin askıya alındığını duyurdu. Bakanlık, ülkede bulunan ABD vatandaşlarını güvenli bir şekilde ülkeyi terk etmeleri yönünde uyardı.

NEW ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt'in başkenti Kuveyt'teki Büyükelçiliğinin faaliyetlerinin askıya alındığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından, Kuveyt'teki ABD Büyükelçiliğinin durumu hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı bugün, Kuveyt şehrinde bulunan ABD Büyükelçiliğindeki faaliyetlerin askıya alındığını duyurdu." ifadesi kullanıldı.

Yurt dışındaki ABD'lilerin güvenliğinin Bakanlığın önceliği olmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, Kuveyt için seyahat uyarısının da 3. seviyede bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Kuveyt'te bulunan ABD vatandaşları, güvenli bir şekilde yapabiliyorlarsa ticari veya diğer mevcut ulaşım seçeneklerini kullanarak ülkeyi terk etmelidir. Ülkeyi terk edemeyen ABD vatandaşları da bulundukları yerde kalmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Kuveyt ordusu tarafından, bugün yapılan açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde füze ve insansız hava araçlarına (İHA) müdahale edildiği belirtilmişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Islam Doğru
