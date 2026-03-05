Haberler

Abd, Kuveyt Büyükelçiliği'ni Geçici Olarak Kapattı

Güncelleme:
ABD, İran ile artan gerilimler nedeni ile Kuveyt Büyükelçiliği'nin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Bu durum, İran savaşı başladığından bu yana ABD'nin diplomatik misyonlarının tamamında yaşanan ikinci kapanma olayı olarak kaydedildi.

(ANKARA) - ABD, İran ile artan gerilimler ve olası saldırılar nedeniyle Kuveyt Büyükelçiliği'nin faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Bu, İran savaşı başladığından bu yana ABD'nin diplomatik misyonlarından faaliyetlerini tamamen durdurduğu ikinci örnek oldu.

ABD Kuveyt Büyükelçiliği'nde yapılan açıklamada, Büyükelçiliğin "geçici olarak kapatıldığı" bildirildi. Açıklamada, "ABD personeline herhangi bir yaralanma bildirimi olmamasına rağmen, yurt dışındaki Amerikalıların güvenliği ABD Dışişleri Bakanlığı'nın en yüksek önceliğidir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın hemen öncesinde, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Abdullah El Yahya ile görüşerek, "İran misilleme saldırılarında hayatını kaybeden en az iki Kuveyt askerinin ölümü nedeniyle taziyelerini" iletti.

Orta Doğu'daki birçok ABD büyükelçiliği ve konsolosluğu savaşın başlamasından bu yana halka kapalı olsa da, operasyonlarını tamamen durduran tek diğer diplomatik misyon daha önce Pakistan'daki Karaçi konsolosluğu olmuştu.

Kaynak: ANKA
