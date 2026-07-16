Abd, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Dönen Vatandaşlarına Yönelik Ebola Kısıtlamalarını Genişletti

WASHINGTON, 16 Temmuz (Xinhua) -- ABD, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgını nedeniyle uyguladığı seyahat tedbirlerini genişleterek, ülkeden dönen ABD vatandaşlarına yönelik yeni kısıtlamalar getirdi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ile birlikte Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde "uçağa alınmama" sürecine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden ayrılan ABD vatandaşları, 'uçağa alınmama' durumuyla karşı karşıya kalabilir. ABD vatandaşları ABD'ye Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden ayrıldıktan 21 gün sonra dönebilir" denildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri bir gün önce de yakın zamanda Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bulunmuş tüm yolcuların ve Uganda veya Güney Sudan'da bulunmuş belirli yolcuların ABD'ye girişinin geçici olarak kısıtlandığını açıklamıştı.

Salı günü yapılan son açıklamada, "Son 21 gün içinde Uganda ve Güney Sudan'da bulunmuş ve ABD'ye giriş izni verilen uçak yolcuları seyahat rotalarını halk sağlığı amaçlı giriş taramaları için belirlenen bir havalimanına yönlendirecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti mayıs ayından bu yana Ebola virüsünün Bundibugyo türüyle mücadele ediyor. Virüse karşı onaylanmış bir aşı veya spesifik bir tedavi bulunmuyor. Salı günü itibarıyla ülkede teyit edilen Ebola vakası sayısı 2.011'e, virüsün yol açtığı can kayıplarının sayısı ise 754'e ulaştı.

Kaynak: Xinhua