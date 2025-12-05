Haberler

2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ABD, Kanada ve Meksika'nın liderleri sembolik kura çekiminde buluştu

Güncelleme:
2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan ABD, Kanada ve Meksika’nın liderleri, Washington'da düzenlenen sembolik kura çekiminde buluştu. Trump, futbolun özelliklerinden bahsetti ve futbol ile 'soccer' arasındaki isimlendirme sorununa dikkat çekti.

2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ABD, Kanada ve Meksika'nın liderleri Donald Trump, Mark Carney ve Claudia Sheinbaum, Washington'da gerçekleştirilen törenin başında sembolik kura çekiminde bir araya geldi.

Uzun süredir aralarında gümrük vergisi sorunları yaşayan ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Carney ve Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Dünya Kupası kura çekimi töreninde yan yana geldi.

Ev sahibi oldukları için Dünya Kupası'na otomatik olarak katılan üç ülkenin liderleri, sembolik kura çekiminde kendi ülkelerinin isimlerini çekerek gruplardaki yerlerine koydu.

Burada kurayı çekerken futbol ile ilgili bazı yorumlar yapan Trump, ünlü futbolcu Pele'nin oynadığı dönemleri hatırlatarak, "Pele fantastik biriydi ve en iyilerden biriydi." dedi.

ABD'de futbol için "soccer" kelimesini kullandıklarını anımsatan Trump, dünyanın geri kalanında ise bu spora "futbol" denildiğini ifade ederek, "ABD'de futbol olarak adlandırılan başka bir spor dalıyla biraz çelişki yaşıyoruz. Ancak düşününce, aslında bu spor dalına bu isimle hitap etmemiz gerekmez mi? Yani aslında bu futbol. Bizim başka bir isim bulmamız gerektiği konusunda hiçbir şüphe yok." değerlendirmesini yaptı.

Halen Kanada ile gümrük vergisi konusunda sorun yaşayan Trump'ın Kanada Başbakanı Carney ile sahnede samimi pozlar vermesi ise dikkati çekti.

Sembolik töreni yöneten FIFA Başkanı Gianni Infantino da törenin sonunda üç ülke lideriyle birlikte özçekim yaptı.

2026 Dünya Kupası kura çekimi ABD'nin başkenti Washington'daki Kennedy Center'da gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
