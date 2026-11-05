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ABD, Japonya, Hindistan ve Avustralya Kanto'da Malabar tatbikatını başlattı

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ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya'dan oluşan Quad, Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresini kapsayan Kanto bölgesinde yıllık Malabar deniz tatbikatını başlattı. 12 Kasım'a kadar sürmesi planlanan tatbikata 4 ülkeden yaklaşık 200 kişi katılıyor.

ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya'dan oluşan Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (Quad), Japonya'da "Malabar" ismini verdikleri yıllık deniz tatbikatını başlattı.

Kyodo'nun haberine göre, Quad ülkelerinin Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresini kapsayan Kanto bölgesinde başlattığı deniz tatbikatının 12 Kasım'a kadar sürmesi planlanıyor.

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, tatbikatın amacının ortak eğitim ile ilişkilerin güçlendirilmesi olduğu kaydedildi.

Japonya Öz Savunma Filosu Komutanı Koramiral Katsushi Omachi, Tokyo yakınlarındaki Yokosuka deniz üssünde demirlemiş olan helikopter gemisi Ise'de düzenlenen açılış töreninde, "Hint-Pasifik bölgesindeki güvenlik ortamı giderek daha karmaşık hale geliyor." ifadesini kullandı.

Tatbikata 4 ülkeden yaklaşık 200 kişinin katıldığını belirten Omachi, "Aynı görüşleri paylaşan ülkelerle işbirliği her zamankinden daha önemli." mesajını verdi.

Kaynak: AA
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