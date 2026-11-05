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ABD istihbarat raporu, İran'ın GPS karıştırma sistemlerine sahip olduğunu öne sürdü

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ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı raporunda İran'ın, ABD'nin uzay kabiliyetlerine karşı saldırgan eylemlerde bulunduğu ve 'yükselmekte olan bir uzay gücü' olduğu öne sürüldü. Rapora göre İran, uzay tabanlı GPS sistemlerini zayıflatabilecek karasal karıştırma sistemlerine sahip.

ABD istihbarat raporunda İran'ın, ABD'nin uzay kabiliyetlerine karşı saldırgan eylemlerde bulunduğu ve "yükselmekte olan bir uzay gücü" olarak görüldüğü öne sürüldü.

Axios'un haberine göre ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA) istihbarat raporunda, ABD'nin Tahran yönetimine ait kritik uzay tesislerini bombalamasına rağmen İran'ın "yükselmekte olan bir uzay gücü" olduğuna dair ifadeler yer aldı.

Raporda, İran'ın, uzay tabanlı GPS sistemlerinin işlevselliğini zayıflatabilecek çeşitli karasal karıştırma (jamming) sistemlerine sahip olduğu kaydedildi.

Tahran yönetiminin kritik askeri hedefleri daha isabetli bir şekilde vurmak için uzay istihbaratını kullanmasından endişe duyulduğu vurgulanan raporda, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları esnasında Tahran yönetiminin, Washington yönetimine ait uzay kabiliyetlerine karşı saldırgan eylemlerde bulunduğu da aktarıldı.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi kıdemli araştırmacısı Kari Bingen, Axios'a yaptığı açıklamada, İran'ın ABD'nin uzay faaliyetlerini zorlaştırabilecek bazı kabiliyetlere sahip olduğunu ancak bu alandaki imkanlarının ABD, Çin ve Rusya'ya kıyasla oldukça sınırlı kaldığını vurguladı.

Kaynak: AA
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