İranlı yetkili: ABD-İsrail'in saldırılarında Erdebil eyaletinde 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
ABD-İsrail güçlerinin İran'ın Erdebil eyaletine düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Ayrıca, İsfahan'da bir MQ-9 insansız hava aracı düşürüldü. Devrim Muhafızları tarafından şimdiye kadar 160'tan fazla İHA düşürüldüğü bildirildi.
ABD- İsrail'in İran'a saldırılarında Erdebil eyaletine bağlı Germi ve Cafer Abad ilçelerinde 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Tesnim Haber Ajansı'na göre, Erbil Vali Yardımcısı İbrahim İmami konuya ilişkin bilgi verdi.
İsfahan'da MQ-9 tipi 1 İHA düşürüldü
ABD- İsrail saldırıları altındaki İran'ın İsfahan kentinde de MQ-9 tipi bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.
Tesnim, Devrim Muhafızları Merkezi Eyaleti Karargahı tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, "İsfahan semalarında tespit edilen bir MQ-9 tipi İHA imha edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana Devrim Muhafızları tarafından düşürülen İHA sayısının 160'ı geçtiği kaydedildi.