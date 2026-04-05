İranlı yetkili: ABD-İsrail'in saldırılarında Erdebil eyaletinde 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

ABD-İsrail güçlerinin İran'ın Erdebil eyaletine düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Ayrıca, İsfahan'da bir MQ-9 insansız hava aracı düşürüldü. Devrim Muhafızları tarafından şimdiye kadar 160'tan fazla İHA düşürüldüğü bildirildi.

ABD- İsrail'in İran'a saldırılarında Erdebil eyaletine bağlı Germi ve Cafer Abad ilçelerinde 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Erbil Vali Yardımcısı İbrahim İmami konuya ilişkin bilgi verdi.

İmami, ABD- İsrail'in Germi ve Cafer Abad ilçelerine düzenlediği saldırılarda 3 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını belirtti.

İsfahan'da MQ-9 tipi 1 İHA düşürüldü

ABD- İsrail saldırıları altındaki İran'ın İsfahan kentinde de MQ-9 tipi bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.

Tesnim, Devrim Muhafızları Merkezi Eyaleti Karargahı tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "İsfahan semalarında tespit edilen bir MQ-9 tipi İHA imha edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana Devrim Muhafızları tarafından düşürülen İHA sayısının 160'ı geçtiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
500

