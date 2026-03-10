Haberler

ABD-İsrail saldırıları sonrası çevrim içi ortamda İslamofobik içeriklerin arttığı belirlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından sosyal medya platformlarında Müslüman karşıtı içeriklerde büyük bir artış görüldü. 28 Şubat'tan 5 Mart'a kadar toplam 25 bin 348 Müslüman karşıtı paylaşım kaydedilirken, bu paylaşımların yeniden paylaşılmalarıyla birlikte bahsedilme sayısı 279 bin 417'ye ulaştı.

28 Şubat'ta başlayan ABD- İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından çevrim içi ortamlarda Müslüman karşıtı (İslamofobi) içeriklerin arttığı belirlendi.

ABD merkezli Organize Nefret Araştırmaları Merkezi (CSOH) tarafından yayımlanan raporda, ABD merkezli sosyal medya şirketi X üzerinde 1 Ocak - 5 Mart tarihleri arasında yapılan paylaşımlar analiz edildi.

Buna göre saldırıların başladığı 28 Şubat'tan 5 Mart'a kadar platformda "dehşet verici, şiddet çağrısı içeren veya dışlayıcı söylemler barındıran" toplam 25 bin 348 Müslüman karşıtı paylaşım kaydedildi.

Bu verilere yeniden paylaşımlar da dahil edildiğinde bahsedilme sayısı 279 bin 417'ye ulaştı.

Raporda, birçok paylaşımda Müslümanların aşağılayıcı ifadelerle tanımlandığı, paylaşımlar arasında Müslümanların sınır dışı edilmesi, toplama kamplarına gönderilmesi veya toplu cezalandırılması çağrıları yer aldığı aktarıldı.

Araştırmacılar, saldırılarla ilgili siyasi söylemlerin bu artışa katkı sağladığını vurguladı. Raporda, bazı üst düzey ABD yönetimi yetkilileri ve Kongre üyelerinin çatışmaları dini terimlerle çerçevelediğine dikkat çekildi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, Gazze'de İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırımda çocukların öldürülmesini ve "Tevrat'a dayalı Büyük İsrail" görüşünü savunmuştu.

Huckabee, Nil Nehri'nden Fırat Nehri'ne uzanan bölgede "İsrail'in Tevrat'a dayalı hakkı olduğunu" iddia ederek, "Hepsini alsalardı iyi olurdu." demişti.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio da yaptığı basın açıklamasında, İran yönetimini nükleer silah sahibi olma hırsı taşıyan "dini fanatikler" olarak tanımlamıştı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı

İran'ın 2. füzesi sonrası NATO'dan Türkiye'ye jet askeri destek
İran ateşkes için tek bir şart sundu

İran ateşkes için tek bir şart sundu
İsrail'i şoke eden haber! Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı

Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı
Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal

Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal
Necmettin Erbakan'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu

Yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
Trump'ın savaş mesajı altını yeniden yukarı taşıdı

Trump'ın mesajı altını uçurdu
24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı

24 yılla aranan firari bakın nerede yakalandı! Polis bile şaştı kaldı