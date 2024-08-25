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ABD, İsrail-Hizbullah arasındaki saldırıları yakından takip ediyor

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile görüşmesinde, her türlü saldırıya karşı İsrail'in yanında olduklarını söyledi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Sean Savett, Başkan Joe Biden'ın İsrail ve Lübnan'daki olayları yakından izlediğini belirtti.

(ANKARA) - ABD, bu sabah meydana gelen İsrail-Hizbullah arasında karşılıklı saldırıların "yakın takibinde olduğunu" bildirirken, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile görüşmesinde, her türlü saldırıya karşı İsrail'in yanında olduklarını söylediği ifade edildi.

Washington Post gazetesinde yer alan haberlerde, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Sean Savett, Başkan Joe Biden'ın İsrail ve Lübnan'daki olayları "yakından izlediğini" söyledi. Savett, Biden'ın talimatıyla üst düzey ABD'li yetkililerin, İsrailli mevkidaşlarıyla sürekli iletişim halinde olduğunu ve ABD'nin bölgesel istikrar için çalışacağını belirtti.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine önleyici saldırılar düzenlediğini açıklamasının ardından İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile görüştüğü belirtildi. Açıklamada, konuya ilişkin, "Bakan Austin, ABD'nin İran ve bölgesel ortakları ile vekillerinden gelebilecek her türlü saldırıya karşı İsrail'in savunmasına olan sarsılmaz bağlılığını bir kez daha teyit etti" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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