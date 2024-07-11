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ABD, İsrail'e 227 kilogramlık bombaları tekrar göndermeye başladı

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ABD'nin Biden yönetimi, İsrail'e 2 aydır göndermeyi durdurduğu 227 kilogramlık bombaları tekrar göndermeye başladı. Bombaların nakliye sürecinde olduğu ve kısa sürede İsrail'e ulaşmasının beklendiği belirtildi.

NEW ABD'de Biden yönetiminin, yaklaşık 2 aydır bir tonluk (2 bin pound) bombalarla birlikte sevkiyatını durdurduğu yaklaşık 227 kilogram (500 pound) bombaları, İsrail'e tekrar göndermeye başladığı belirtildi.

ABD İSRAİL'E BOMBALARI YENİDEN GÖNDERİYOR

İsrail'in Gazze şeridindeki saldırıları devam ederken, ABD'den skandal bir hamle daha geldi. Joe Biden yönetimi, İsrail'e 2 aydır göndermeyi durdurduğu 227 kilogramlık bombaları tekrar göndermeye başladı. AA'ya açıklama yapan ve ismini vermek istemeyen bir yetkili, söz konusu bombaların "nakliye sürecinde" olduğunu ve önümüzdeki haftalarda İsrail'e ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

ABD, İsrail'e 227 kilogramlık bombaları tekrar göndermeye başladı

Yetkili, İsrail'in Refah kentine saldırı yapacağını açıkladığı dönemden asıl endişelerinin 227 kilogramlık bombalar değil, yoğun nüfusun olduğu alanlarda bir tonluk bombaların potansiyel kullanımı olduğunu aktardı. 227 kilogramlık bombaların bir tonluk bombalarla aynı mühimmat sevkiyatında bir araya getirildiği için naklinin durdurulduğunu açıklayan yetkili, "Çünkü bizim endişemiz 227 kilogramlık bombalarla ilgili değildi, bunlar olağan sürecin bir parçası olarak ilerliyor." dedi.

1 TONLUK BOMBALARIN SEVKİYATI HALA BEKLEMEDE

Söz konusu yetkili, 227 kilogramlık bombaların ayrı olarak İsrail'e gönderildiğini teyit ederek, 1 tonluk bombaların sevkiyatının ise hala bekletildiğini vurguladı.

ABD, İsrail'e 227 kilogramlık bombaları tekrar göndermeye başladı

ABD SİLAH SEVKİYATINI DURDURMUŞTU

ABD'de Biden yönetimi, mayıs ayında İsrail'in, nüfusun yoğun olduğu Refah kentine saldırı düzenleyeceğini açıklaması üzerine, sivil kayıpları engellemek için bir tonluk ve 227 kilogramlık bombalardan oluşan bir sevkiyatı durdurduğunu açıklamıştı. Söz konusu sevkiyatta 1800 adet 1 tonluk, 1700 adet de 227 kilogramlık bomba bulunduğu haberlere yansımıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (3)

Onemli Degil:

Birkac Saat Once Bizimki Tokalasmamismiydi Bu Cro Ile ?

17
1
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ismail Yasin:

Demek ki sadece RUSYA karşı değil LÜBNAN - İSRAİL savaşı için de karar çıkmış..

3
0
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iskender aybaroglu:

Adaletin yok dünya

2
0
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