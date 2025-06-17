ABD, İsrail Büyükelçiliği Çalışanlarına Güvenli Yerlerde Kalma Talimatı Verdi

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İsrail ile İran arasında tırmanan gerilim nedeniyle tüm büyükelçilik çalışanlarına ve ailelerine, "ikinci bir duyuruya kadar sığındıkları güvenli yerlerde kalmaya devam etmeleri" talimatını verdi.

ABD Büyükelçiliği, İsrail ile İran arasında süregelen çatışmalar nedeniyle çalışanları ve ailelerine yönelik uyarı mesajı yayımladı.

Elçiliğin X hesabından yapılan açıklamada, tüm büyükelçilik çalışanları ve ailelerinden, bir sonraki duyuruya kadar ikamet ettikleri yerlerde veya yakınlarında sığındıkları güvenli yerlerde kalmayı sürdürmelerinin talep edildiği aktarıldı.

İsrail'in Tel Aviv kenti yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nın kapalı olduğu, uçuşların yapılmadığı ve ülke genelindeki limanların hizmet dışı olduğu kaydedilen açıklamada, "ABD Büyükelçiliği, şu anda İsrail'den ayrılacak ABD vatandaşlarını tahliye etmek veya doğrudan yardım etmek için uygun durumda değildir." denildi.

Açıklamada, mevcut güvenlik durumu ile İsrail içinde konuşlandırılan İç Cephe Komutanlığı yönergeleri doğrultusunda büyükelçiliğin bugün kapalı olacağı belirtildi.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.